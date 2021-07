Wschodząca gwiazda polskiego tenisa pod skrzydłami menedżerki Igi Świątek

Dzika karta Valerii Olianovskaiej

Od poniedziałku na kortach ziemnych Arki w Gdyni trwa tenisowy turniej rangi WTA 250 BNP Paribas Poland Open. Gwiazdami meczu otwarcia byli Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Menedżerka Igi Świątek Paulina Wójtowicz towarzyszy wschodzącej gwieździe polskiego tenisa Valerii Olianovskaiej, która plasuje się obecnie na 678. miejscu w klasyfikacji Women’s Tennis Association. Dzięki dzikiej karcie do głównej tabelki przyznanej przez organizatorów turnieju zyskała szansę zmierzenia się z najlepszymi zawodniczkami światowego tenisa.

Kim jest Valeria Olianovskaia

Valeria pochodzi z Moskwy, w tenisa gra od piątego roku życia. Należała do jednego z największych klubów tenisowych prestiżowej IMG Academy. Rok temu w Turcji wygrała swój pierwszy turniej Międzynarodowej Federacji Tenisa, którego jest też trzykrotną finalistką. BNP Paribas Poland Open to do tej pory największy turniej jej w karierze. Potrzeba nam gotowych na ciężką pracę i skupionych na celu zawodniczek. Taki potencjał widzę właśnie tutaj - mówi Paulina Wójtowicz.

Marzenie o reprezentacji Polski

Do Polski Valeria trafiła dzięki rosyjskiej tenisistce Nadii Pietrovej, swego czasu zajmującej trzecie miejsce w światowych rankingach, która poleciła jej naszą kadrę szkoleniową. Mieszka tutaj już od kilku lat i właśnie jest w trakcie procedury zmiany obywatelstwa na polskie. Jej marzeniem jest wejście do oficjalnej reprezentacji Polski i gra w biało-czerwonych barwach na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Jej dewiza to “Dreams don’t work until you do”.

Biorąc pod uwagę fakt, że Valerię Olianovskaią wspiera menedżerka zwyciężczyni turnieju Roland Garros, jest na dobrej drodze, by zostać zawodniczką na miarę Igi Świątek. Z trybun Valerię wspiera aktorka Natalia Janoszek, pierwsza Polka nagrodzona bollywoodzką nagrodą filmową JIFA oraz Patryk Gajda ze sponsorującej tenisistkę aplikacji Superbid.